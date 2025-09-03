Ρούτε για Ουκρανία: Αναμένουμε τι μπορεί να κάνει η «συμμαχία των προθύμων» για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι ηγέτες των σκανδιναβικών και των βαλτικών χωρών θα υποδεχθούν σήμερα στην Κοπεγχάγη τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν σχετικά με επιπρόσθετη υποστήριξη προς την Ουκρανία στο μέτωπο και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες μπορούν να διασφαλίσουν επιπρόσθετη υποστήριξη στην Ουκρανία, είτε αυτή αφορά το μέτωπο είτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο της Δανής πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει την άσκηση πίεσης στη Ρωσία κατά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα στη Δανία με ηγέτες σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών.

«Ετοιμάζουμε σημαντικές ενισχύσεις για την Ουκρανία», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις στη Γαλλία αργότερα σήμερα, όπως έγραψε.

Αναφερόμενος στα νέα ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, ο Β. Ζελένσκι εκτίμησε πως ο Ρώσος ομόλογός του έκανε επίδειξη «ατιμωρησίας».

«Τα πλήγματα αυτά είναι σαφώς μια ρωσική επίδειξη. Ο Πούτιν δείχνει την ατιμωρησία του. Και αυτό απαιτεί χωρίς αμφιβολία μια απάντηση εκ μέρους του κόσμου» (σ.σ. της διεθνούς κοινότητας), είπε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους του να ασκήσουν πίεση στην "πολεμική οικονομία" της Μόσχας.

Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Εσθονίας Αλάρ Κάρις, ότι αναμένει σαφήνεια στην αυριανή συνάντηση του Παρισιού ή λίγο μετά για το τι μπορεί να κάνει η «συμμαχία των προθύμων» στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ