Ελληνικός Χρυσός: Επένδυση σταθμός για την ανάπτυξη του Δήμου Αριστοτέλη

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. δολαρίων.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας - συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. δολαρίων - έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης για την ΒΑ Χαλκιδική και ειδικότερα, τον Δήμο Αριστοτέλη. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), την περίοδο 2024-2044 η δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας της Eldorado Gold θα ενισχύει την οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας με 340 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων πάνω από 300 εκατ. ευρώ θα παραμένουν στην τοπική οικονομία του δήμου.

Η συνολική αυτή επίδραση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν μεταφραστεί σε θέσεις εργασίας. Την περίοδο 2017-2023, από τη μεταλλευτική δραστηριότητα δημιουργήθηκαν ή υποστηρίχθηκαν 5.600 θέσεις, οι περισσότερες στην τοπική κοινωνία. Για την επόμενη 20ετία, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τις 8.600 πλήρους απασχόλησης – με 3.200 στον Δήμο Αριστοτέλη και 1.100 στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία.

Η οικονομική αλυσίδα όμως δεν σταματά εκεί. Οι δαπάνες της εταιρείας τροφοδοτούν άμεσα την τοπική αγορά και τους προμηθευτές. Στην περίοδο 2017-2023, το 50% των συνολικών δαπανών της Ελληνικός Χρυσός κατευθύνθηκε σε προμηθευτές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το 37% να αφορά επιχειρήσεις του Δήμου Αριστοτέλη και το 13% προμηθευτές στην υπόλοιπη Περιφέρεια. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ που έμειναν στην ελληνική αγορά – 434,2 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη και 591,8 εκατ. ευρώ στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία.

Ο Δήμος Αριστοτέλη παράλληλα ενισχύεται καθοριστικά και μέσω των μεταλλευτικών τελών που λαμβάνει ετησίως από την εταιρεία. Το 2024, για τη δραστηριότητα του 2023, η Ελληνικός Χρυσός κατέβαλε 5 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη, να αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά σε ετήσια βάση, με την έναρξη της εμπορικής παραγωγής στις Σκουριές.

Πέρα από τους οικονομικούς δείκτες, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά και στον κοινωνικό ιστό και τις υποδομές της περιοχής. Από το 2012 έως το 2024, διέθεσε πάνω από 32 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές δράσεις, με έμφαση σε υποδομές, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική στήριξη και νέες γενιές. Μόνο το 2024, οι κοινωνικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 εκατ. ευρώ διατέθηκαν αποκλειστικά στον Δήμο Αριστοτέλη. Η δέσμευση για το μέλλον είναι ακόμη μεγαλύτερη: 80 εκατ. δολάρια σε κοινωνικές επενδύσεις μέσα στην επόμενη 25ετία, σχεδιασμένες σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, με στόχο να απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για την περιοχή και να ενισχύσουν τις προοπτικές της.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζει μόνο μία επιχειρηματική επένδυση που στην πλήρη της ανάπτυξη θα υπερβεί τα 3 δισ. δολάρια, αλλά μια πηγή αξίας για τον Δήμο Αριστοτέλη και τη Χαλκιδική. Μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση του τοπικού εισοδήματος, τη στήριξη της αγοράς και τις κοινωνικές παρεμβάσεις, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός θα συνεχίσει να διαμορφώνει την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής τα επόμενα χρόνια, με άμεσες και έμμεσες ωφέλειες για την τοπική κοινωνία.

*Οι ελληνικές θυγατρικές της Eldorado Gold, συμμετέχουν στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με κοινό περίπτερο (Pavillion 10, stand 10), όπου οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός και της Μεταλλεία Θράκης, για τη στρατηγική και τα έργα των εταιρειών.