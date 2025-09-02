Παιδικοί σταθμοί: Δεύτερη ευκαιρία για μια δωρεάν θέση

Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση για όλους όσους δεν αναγράφονται στη λίστα της α' φάσης, με τις δωρεάν θέσεις φιλοξενίας για τη σχολική περίοδο 2025-2026.

Αναρτήθηκαν χθες τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για 162.312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2025 - 2026, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση για όλους όσους δεν αναγράφονται στη λίστα της α' φάσης, με τις δωρεάν θέσεις φιλοξενίας για τη σχολική περίοδο 2025-2026, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

«Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μην στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης» ανέφερε η αρμόδια υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός αναφερόμενη στην πορεία του προγράμματος, υπογράμμισε ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ. ευρώ, ίδιο με την προηγούμενη χρονιά. Σημείωσε ακόμη ότι μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ενώ, παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

Στο εξής το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε δύο κύκλους χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση ΚΥΑ, αλλά μόνο η πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς.

Φέτος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Τι περιλαμβάνει και τι καλύπτει το voucher

Παροχή θέσεων φροντίδας σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Παροχή θέσεων φροντίδας σε βρέφη και παιδιά με αναπηρία, από 8 μηνών μέχρι 6,5 ετών, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.

Παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών, καθώς και για παιδιά με ελαφριά κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Παροχή θέσεων φροντίδας για παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ).

Καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως και τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Το voucher χορηγείται ετήσια με διάρκεια 11 μηνών, και διατηρείται ενεργό υπό την προϋπόθεση εγγραφής σε δομή, πιστοποίησης του χρόνου φοίτησης και τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ΕΕΤΑΑ.

Για πλήρη αξία voucher, το οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (για τον α’ κύκλο) και 2025 (για τον β’ κύκλο) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 36.000 ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον αριθμό παιδιών. Για μειωμένη αξία voucher στις δομές Α1, Α2, Β1, και Β2, το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως 42.000 ευρώ, με ανάλογες διαφοροποιήσεις.