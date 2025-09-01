Παιδικοί σταθμοί: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ

Το υπουργείο σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers.

(upd 16:24) Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για 162.312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2025 - 2026, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στην κεντρική σελίδα της ΕΕΤΑΑ μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα με κωδικούς taxis net ΕΔΩ.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, φέτος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ)

Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι το ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers.

«Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης», υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ για 162. 312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε, αρχικά, ότι το ΥΚΟΙΣΟ διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την ευρωπαϊκή επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ενώ, παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχώρησε σε δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς στο εξής το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε δύο κύκλους χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση ΚΥΑ, αλλά μόνο η πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς.

Επίσης, η Υπουργός σημείωσε ότι το ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers: «Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μην στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Δίνουμε προτεραιότητα στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τι περιλαμβάνει και τι καλύπτει το voucher

Παροχή θέσεων φροντίδας σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Παροχή θέσεων φροντίδας σε βρέφη και παιδιά με αναπηρία, από 8 μηνών μέχρι 6,5 ετών, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.

Παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών, καθώς και για παιδιά με ελαφριά κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Παροχή θέσεων φροντίδας για παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ).

Καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως και τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Το voucher χορηγείται ετήσια με διάρκεια 11 μηνών, και διατηρείται ενεργό υπό την προϋπόθεση εγγραφής σε δομή, πιστοποίησης του χρόνου φοίτησης και τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ΕΕΤΑΑ.

Για πλήρη αξία voucher, το οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (για τον α’ κύκλο) και 2025 (για τον β’ κύκλο) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 36.000 ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον αριθμό παιδιών. Για μειωμένη αξία voucher στις δομές Α1, Α2, Β1, και Β2, το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως 42.000 ευρώ, με ανάλογες διαφοροποιήσεις.