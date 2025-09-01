Σήμερα βγαίνουν 96.000 voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Action24, προαναγγέλλοντας μάλιστα και δεύτερη πρόσκληση με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

«Θα περιμένετε εντός βδομάδας και δεύτερη πρόσκληση με αυξημένα εισοδηματικά», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως και «το εισόδημα έχει ανέβει από ό,τι μας λέει η ΕΛΣΤΑΤ και η ΑΑΔΕ αλλά και λόγω δημογραφικής κρίσης λιγότερα παιδιά είναι κάθε χρόνο σε κατάλληλη ηλικία και μας αφήνει δημοσιονομικά περιθώριο να αυξήσουμε τα εισοδηματικά κριτήρια».

Μιλώντας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», τόνισε πως έχει ήδη απορροφηθεί το 60% του προγράμματος, μέσα σε έξι μήνες, δηλαδή πάνω από 1 δισ. ευρώ, και αυτό σημαίνει πως πάνω από 10.000 πολίτες έχουν πάει στην τράπεζα με συγκεκριμένο ακίνητο τακτοποιημένο. «Έχουν πάει με την ηλεκτρονική ταυτότητα ακίνητου και έχουν υπαχθεί ήδη στο δάνειο», σημείωσε η υπουργός.



