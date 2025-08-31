Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Υπερβολική η Μόσχα για τα εδάφη που κατέλαβε

Ουκρανία: Υπερβολική η Μόσχα για τα εδάφη που κατέλαβε
Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, αναφέρει το Κίεβο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δήλωσαν σήμερα ότι παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί επιτυχούς θερινής επίθεσης, οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να πάρουν πλήρως τον έλεγχο ούτε μίας μεγάλης ουκρανικής πόλης και "υπερβάλλουν κατά πολύ" στους αριθμούς που αφορούν εδάφη που κατελήφθησαν.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ δήλωσε χθες Σάββατο πως από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει πάρει τον έλεγχο 149 χωριών.

"Παρά τους ισχυρισμούς του Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης", ανέφερε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Οι αριθμοί που παρουσίασαν οι κατοχικές δυνάμεις σχετικά με τα εδάφη και τους οικισμούς που κατελήφθησαν είναι πολύ υπερβολικοί", ανέφερε.

