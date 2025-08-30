Ειδήσεις | Διεθνή

Μερτς: Να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο για οικονομικούς λόγους

Όλες οι (διπλωματικές) προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων αντιμετωπίστηκαν με μια επιθετικότερη προσέγγιση από αυτό το καθεστώς στη Μόσχα, αναφέρει ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας μονάχα όταν δεν θα μπορεί πλέον να τον κάνει για οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους, δεδομένου ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων απέτυχαν.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων αντιμετωπίστηκαν με μια επιθετικότερη προσέγγιση από αυτό το καθεστώς στη Μόσχα εναντίον του πληθυσμού στην Ουκρανία», είπε ο Μερτς, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του κόμματός του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Αυτό επίσης δεν θα σταματήσει έως να διασφαλίσουμε μαζί ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς λόγους... δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

