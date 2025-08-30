Bloomberg: Μακρόν και Μερτς χάνουν την υπομονή τους με την στάση Τραμπ έναντι του Πούτιν

Η Ευρώπη θέλει την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων με στόχο να υπονομεύσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να τηρεί στάση αναμονής.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων με στόχο να υπονομεύσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή, αυξάνοντας την πίεση στη Μόσχα καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ «σκοντάφτουν».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, για να περιορίσουν τις δυνατότητες της Μόσχας να συγκεντρώσει χρήματα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα προωθήσουν μέτρα που θα στοχεύουν «εταιρείες από τρίτες χώρες που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με κοινή δήλωση μετά από συνάντηση μελών των υπουργικών συμβουλίων της Γερμανίας και της Γαλλίας.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων από εμάς - και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε - αλλά και από τις ΗΠΑ, για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μακρόν δίπλα στον Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο Fort du Cap Brun, κοντά στην πόλη του Τουλόν, στη Μεσόγειο.

Η πρωτοβουλία για την επέκταση των κυρώσεων έρχεται καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες χάνουν την υπομονή τους με την απροθυμία του Αμερικανού προέδρου να αντιπαρατεθεί ανοιχτά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για τους συμμάχους της Ουκρανίας, η ελπίδα είναι ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να ωθήσει τον Τραμπ να τηρήσει τις απειλές του για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

Ο Μακρόν και ο Μερτς σχεδιάζουν να επικοινωνήσουν με τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ξεχωριστές κλήσεις.

Η τελευταία προθεσμία δύο εβδομάδων του Αμερικανού προέδρου (για επιβολή κυρώσεων) πλησιάζει στην λήξη της, με ελάχιστη πρόοδο να έχει σημειωθεί προς μια ειρηνική συμφωνία. Αντίθετα, το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα εξαπέλυσε μία από τις βαρύτερες επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους από το 2023, χτυπώντας πολυκατοικίες και σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα παιδιά.

Ενώ η Ευρώπη επιθυμεί να ασκήσει πίεση στον Ρώσο ηγέτη, χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ, ειδικά για την εφαρμογή των κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Πούτιν θα λάβει μέτρα για το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή κοντά στην κατάσταση, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω της ιδιωτικότητας των συνομιλιών.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θα αποφασίσει τις επόμενες εβδομάδες τι θα κάνει, περιλαμβανομένου του αν θα επιβάλει μεγάλες κυρώσεις ή δασμούς ή αν θα αποσυρθεί τελείως. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν οικονομικό πόλεμο που θα ήταν κακός για τη Ρωσία, αλλά ότι ακόμα επιθυμεί να το αποφύγει, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που μίλησε την Παρασκευή.

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους εταίρους της Ομάδας των Επτά (G7) για να «διευρύνουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικές και ισχυρές κυρώσεις», όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να «ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία».

«Στην Αμερική, αυτή τη στιγμή συζητούν περαιτέρω δασμούς», είπε ο Μερτς. «Θα το υποδεχόμουν με πολύ θετικό τρόπο αν η αμερικανική κυβέρνηση μπορούσε να πάρει μια απόφαση για την εφαρμογή τους σε άλλες χώρες, των οποίων οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος της ρωσικής πολεμικής οικονομίας».

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για δευτερογενείς κυρώσεις που στοχεύουν στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Τα μέτρα αποσκοπούν στο να εμποδίσουν τρίτες χώρες να βοηθήσουν το Κρεμλίνο να παρακάμψει τις υπάρχουσες κυρώσεις της ΕΕ. Άλλα μέτρα για τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και των χρηματοοικονομικών τομέων της Ρωσίας είναι επίσης προγραμματισμένα.