Γάζα: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Χαμάς και ενόπλων παλαιστινιακών ομάδων

Την κατάπαυση του πυρός ακολουθεί εμφύλιος σπαραγμός ανάμεσα στις παλαιστινιακές φατρίες.

Μετά από ένα κύμα ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ ανδρών της Χαμάς και τοπικών παλαιστινιακών ομάδων, παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν γενικευμένη κατάρρευση της ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, στη Μπέιτ Λάχια, ξέσπασε ανταλλαγή πυρών μεταξύ ενόπλων που συνδέονται με τον Άσραφ αλ-Μάνσι και δυνάμεις της Χαμάς. Την ίδια ώρα, άλλη μια σύγκρουση σημειώθηκε στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας, μεταξύ της οικογένειας Ντατζμάς και της Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Μουχάμαντ Ιμάντ Άκλ, γιος ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς που είχε δολοφονηθεί στο παρελθόν.

Το βράδυ της Παρασκευής, δυνάμεις της Χαμάς περικύκλωσαν τη συνοικία της οικογένειας αλ-Νταμσά στην περιοχή Σάμπρα της πόλης της Γάζας. Σχολεία και πολυκατοικίες εκκενώθηκαν, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές και μεγάλος αριθμός μασκοφόρων, οπλισμένων ανδρών αναπτύχθηκαν σε όλη την περιοχή.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η Χαμάς θεωρεί τις ανταρτικές φατρίες ως άμεση απειλή για τον έλεγχό της στην Πόλη της Γάζας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς εκτέλεσε τον μουχτάρ (αρχηγό) της οικογένειας Ντατζμάς - μιας από τις ένοπλες φατρίες στη βόρεια Γάζα - φοβούμενη ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την οικογένεια εναντίον της.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταστείλει την εξέγερση, η Χαμάς έστειλε ανώτερους μαχητές της για να επιχειρήσουν τη δολοφονία του Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτη της πολιτοφυλακής της Ράφα. Η απόπειρα δολοφονίας απέτυχε.

Την ίδια ώρα, ο Χουσάμ αλ-Άσταλ, διοικητής ένοπλης ομάδας που αντιτίθεται στη Χαμάς στη Χαν Γιούνις, δημοσίευσε προκλητική ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, στην οποία εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της οργάνωσης.

«Σε όλους τους αρουραίους της Χαμάς», έγραψε, «οι στοές σας έχουν καταστραφεί, τα δικαιώματά σας δεν υπάρχουν πια. Μετανοήστε πριν είναι πολύ αργά - από σήμερα και στο εξής δεν υπάρχει Χαμάς.»

Ο αλ-Άσταλ αναφέρθηκε επίσης στις συγκρούσεις της προηγούμενης εβδομάδας, όταν, όπως ισχυρίστηκε, η Χαμάς προσπάθησε να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της φατρίας αλ-Μαγαϊντά στη Χαν Γιούνις. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ένοπλοι της Χαμάς κρύφτηκαν μέσα στο Νοσοκομείο Νάσερ και σε ένα κοντινό τζαμί, απʼ όπου πυροβόλησαν με αντιαρματικό και εκρηκτικά εναντίον μελών της φατρίας. Ο IDF — όπως ανέφερε — βοήθησε στην εξουδετέρωση του κυττάρου της Χαμάς μέσω αεροπορικού πλήγματος που σκότωσε τουλάχιστον 22 μαχητές. Ο εκπρόσωπος του IDF επιβεβαίωσε την ύπαρξη του πλήγματος.

Μετά από αυτά τα γεγονότα, αξιωματούχοι της Χαμάς απηύθυναν εκκλήσεις για εκδίκηση εναντίον των ενόπλων ομάδων που, κατά την άποψή τους, συνεργάστηκαν με το Ισραήλ. Κανάλια προσκείμενα στην οργάνωση μετέδωσαν την πρόθεσή τους να «κάνουν λογαριασμούς» με τους ηγέτες των ομάδων — ανάμεσά τους οι Αμπού Σαμπάμπ, αλ-Άσταλ, Ράμι Κχάλας και αλ-Μάνσι.

Οι αντίπαλες ομάδες — με επικεφαλής μεταξύ άλλων τις «Λαϊκές Δυνάμεις» του Αμπού Σαμπάμπ - δρουν κυρίως σε περιοχές που, σύμφωνα με το πρώτο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας, δεν θα εκκενώσει ο IDF: ανατολική Ράφα, τμήματα της Μπέιτ Λάχια και της Μπέιτ Χανούν, και η ανατολική Χαν Γιούνις - περιοχές που βρίσκονται εκτός τόσο της «κίτρινης γραμμής» όσο και της «κόκκινης γραμμής» στον προτεινόμενο χάρτη της συμφωνίας.

Ο αλ-Άσταλ δήλωσε ότι οι άνδρες του συνεχίζουν να επιχειρούν: «Ας μη χαίρονται οι σκύλοι της Χαμάς - είμαστε εδώ, και αυτοί είναι που θα πέσουν.»

Πηγές κοντά στον Αμπού Σαμπάμπ δήλωσαν παρομοίως ότι οι δυνάμεις του δεν επηρεάζονται από τις απειλές.

Ένας ανώτερος αξιωματικός της ομάδας παρατέθηκε λέγοντας: «Όπως η Χαμάς υπέκυψε υπό πίεση και συμφώνησε να απελευθερώσει ομήρους, έτσι κι αυτή τελικά θα εγκαταλείψει τα βαριά όπλα της».