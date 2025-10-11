Ειδήσεις | Διεθνή

Φιλιππίνες: Νέος σεισμός 6 βαθμών στ' ανοιχτά των νότιων ακτών της χώρας

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, σύμφωνα με το USGS.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στα ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 7,4 και 6,7 βαθμών την Παρασκευή.

