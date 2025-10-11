ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο

Η ομάδα του είπε πως η νόσος του είναι επιθετική, αλλά ορμονοευαίσθητη, που σημαίνει πως είναι πιθανόν να ανταποκριθεί σε θεραπεία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη με τον οποίο διαγνώστηκε τον Μάιο, είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου του.

«Στο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτήν τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και σε ορμονοθεραπεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα κλείσει τα 83 τον επόμενο μήνα, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο σε μια επέμβαση, γνωστή ως χειρουργική επέμβαση Mohs, για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του.

Η Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος αποκάλυψε τον Μάιο πως διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Η ομάδα του είπε πως η νόσος του είναι επιθετική, αλλά ορμονοευαίσθητη, που σημαίνει πως είναι πιθανόν να ανταποκριθεί σε θεραπεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ