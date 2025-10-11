Χαμάς: Εκτός συζήτησης ο αφοπλισμός μας

Σύμφωνα με ηγετικό στέλεχος της ισλαμιστικής οργάνωσης, η παράδοση των όπλων «δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι "εκτός συζήτησης", δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη", δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Χωρίς εμάς η υπογραφή της συμφωνίας

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στην υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του πολιτικού της γραφείου.

"Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν σε συνέντευξή του στο AFP, τονίζοντας ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενεργεί "μέσω των Καταριανών και των Αιγυπτίων διαμεσολαβητών".

Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, είναι "παράλογη", δήλωσε ο Μπαντράν.

"Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είναι στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στη γη τους, εκεί όπου έζησαν, ανάμεσα στις οικογένειές τους και τον λαό τους. Είναι επομένως φυσικό να παραμένουν εκεί", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. "Το να γίνεται λόγος για απέλαση των Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογο και ανόητο", πρόσθεσε.

Η Χαμάς θα αμυνθεί εάν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποτύχει, δήλωσε επίσης ο Μπαντράν.

"Ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε (στον πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης σίγουρα (...) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για να αποκρούσουν την επιθετικότητα εάν τους επιβληθεί η μάχη", τόνισε.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι "περισσότερο πολύπλοκες", δήλωσε το ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων απαιτεί πιο πολύπλοκες συζητήσεις και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη φάση", δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. "Υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολλές δυσκολίες, κάτι που απαιτεί διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο", πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 500.000 επέστρεψαν

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ