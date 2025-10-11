Γερμανία: Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει τη δική της ψηφιακή υποδομή για να μειώσει την εξάρτησή από τις ΗΠΑ

Πάντως, σύμφωνα με τον Γερμανό υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, αυτό δεν σημαίνει πλήρη απομάκρυνση από τους παρόχους των ΗΠΑ.

Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τη δική της ψηφιακή υποδομή ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τους παρόχους των ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πλήρη απομάκρυνση από αυτούς, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Κάρστεν Βίλντμπεργκερ, στο πρακτορείο Reuters.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι, ανήσυχοι από τους εμπορικούς πολέμους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο όνομα της προώθησης των συμφερόντων των ΗΠΑ, έχουν αρχίσει να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, ο οποίος κυριαρχείται από αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Για να επιτύχουν την ψηφιακή κυριαρχία, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να «συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν τον τομέα ως παίκτες» και όχι απλώς ως πελάτες, όπως συμβαίνει σήμερα, δήλωσε ο Κάρστεν Βίλντμπεργκερ σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα.

«Υπάρχει μια τεράστια αναπτυσσόμενη αγορά για τεχνολογία, καινοτομία, λογισμικό, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η Γερμανία και η Ευρώπη έχουν ήδη αναδείξει παγκόσμιους ηγέτες στους τομείς τους, όπως η Mistral AI, η DeepL και η Aleph Alpha.

Ωστόσο, ο Βίλντμπεργκερ επισήμανε ότι οι αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να προηγούνται σημαντικά σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και θα είναι απαραίτητοι εταίροι στην πορεία της Γερμανίας προς την ανάπτυξη των δικών της επιχειρηματικών μοντέλων.

«Η ψηφιακή κυριαρχία δεν σημαίνει προστατευτισμό. Θέλουμε - και οφείλουμε - να είμαστε ανοιχτοί στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε.

«Οι αμερικανικές εταιρείες, φυσικά, συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό», δήλωσε ο Κάρστεν Βίλντμπεργκερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει ένα αιφνίδιο τέλος στη διατλαντική συνεργασία.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι γερμανικές εταιρείες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, για παράδειγμα επιλέγοντας πού αποθηκεύονται τα δεδομένα τους και ποιος διαχειρίζεται τις ψηφιακές υποδομές.

Ο Βίλντμπεργκερ πρόσθεσε ότι η ψηφιακή κυριαρχία συνεπάγεται επίσης την επανεξέταση ολόκληρης της μακράς και περίπλοκης εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία εκτείνεται από τις σπάνιες γαίες και τον σχεδιασμό μικροτσίπ μέχρι τους διακομιστές και τα καλώδια.