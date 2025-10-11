Ειδήσεις | Ελλάδα

Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση ύψους 550.000 ευρώ από το υπ. Κλιματικής Κρίσης για έργα αποκατάστασης στον Δήμο Αγ. Βασιλείου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση ύψους 550.000 ευρώ από το υπ. Κλιματικής Κρίσης για έργα αποκατάστασης στον Δήμο Αγ. Βασιλείου
Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, πρόκειται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Σπήλι-Μουρνέ, καθώς και παρεμβάσεις αντιστήριξης με λιθοδομές στον οικισμό του Κισσού.

Χρηματοδότηση ύψους 550.000 ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για έργα αποκατάσταση σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, πρόκειται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Σπήλι-Μουρνέ, καθώς και παρεμβάσεις αντιστήριξης με λιθοδομές στον οικισμό του Κισσού. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες εργασίες αποκατάστασης σε οικισμούς του δήμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είχαν συζητηθεί με τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Ταταράκης έκανε λόγο για άμεση ανταπόκριση και έμπρακτη στήριξή του υπουργού, δηλώνοντας πως «η εξασφάλιση αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών, της συνεργασίας με το υπουργείο, και των ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών μας. Προχωράμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα έργα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση, για την ενίσχυση της ασφάλειας και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κληρονομιές: Τι αλλάζει για δηλώσεις ακινήτων και φορολογικές υποχρεώσεις

Νέο «χτύπημα» Τραμπ κατά της Κίνας: Επιπλέον δασμοί 100% στις εισαγωγές από 1η Νοεμβρίου

Αποθήκευση: Ισχυρό ενδιαφέρον και για «κοινόχρηστες» μπαταρίες – Επενδυτικά σχέδια εκατομμυρίων ευρώ

tags:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γιάννης Κεφαλογιάννης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider