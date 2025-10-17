CNBC: Πιέσεις για στήριξη στα ουκρανικά ταμεία - Στα 175 δισ. ευρώ τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πώς να χρησιμοποιήσει περίπου 175 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά assets που διατηρούνται στην Ευρώπη για να στηρίξει περαιτέρω τα ταμεία της Ουκρανίας

Ταχύτερη δράση σχετικά με την κινητοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών assets θα ζητήσουν από εβδομάδα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει δυναμικές διπλωματικές πρωτοβουλίες, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του CNBC.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πώς να χρησιμοποιήσει περίπου 175 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά assets που διατηρούνται στην Ευρώπη για να στηρίξει περαιτέρω τα ταμεία της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τους ομολόγους της στη G-7, να κατάσχουν δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά assets.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να βρει τρόπους για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της. Ως εκ τούτου, καλεί την Koμισιόν να υποβάλει το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την πιθανή χρήση των ταμειακών υπολοίπων που σχετίζονται με τα ακινητοποιημένα ρωσικά assets», αναφέρει ένα προσχέδιο εγγράφου που είδε το CNBC.

Το έγγραφο αποτελεί τη βάση για συνομιλίες μεταξύ των «27» που πρόκειται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της διασφάλισης δίκαιης κατανομής των βαρών και του συντονισμού των προσπαθειών με τους εταίρους της G7», επισημαίνεται στο έγγραφο, με τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας να έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν την Ουκρανία, αφού ο Τραμπ μείωσε την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, η Ουκρανία έλαβε περίπου 7,5 δισ. ευρώ σε οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη με το 86% να προέρχεται από θεσμικά όργανα της ΕΕ.