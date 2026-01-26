Πρώτη και στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη η Volkswagen

Αυτοκίνητο

Η Volkswagen το 2025, πέρα από τη διατήρηση της πρώτης θέσης στο σύνολο των παραδόσεων ανεξαρτήτως τεχνολογίας κίνησης, κατέκτησε την πρωτιά και στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Με 247.900 παραδόσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη και μια διαρκώς εξελισσόμενη οικογένεια ηλεκτρικών μοντέλων ID., η γερμανική εταιρεία εισέρχεται στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής την περίοδο 2026-2027, με νέα μοντέλα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το ID. EVERY1, το οποίο αναμένεται το 2027 και τοποθετείται ως το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen. Με έμφαση στην αστική μετακίνηση, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, το μοντέλο αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική στόχευση της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτρική μετακίνηση ως μια επιλογή για ακόμη περισσότερους οδηγούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

