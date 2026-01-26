Με τεχνολογική ώθηση στην εβδομάδα της Fed η Wall Street

Ράλι 3% για την Apple, στο +2% η Meta πριν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, εκκινώντας με το δεξί μία κρίσιμη εβδομάδα κατά την οποία η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα γνωστοποιήσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις των κολοσσών της αμερικανικής οικονομίας για τις επιδόσεις τους στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 313 μονάδων ή 0,64% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 49.412 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,50%, κλείνοντας στις 6.950 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να κλείνει στα επίπεδα των 23.601 μονάδων, υψηλότερα κατά 0,43%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, με την Apple να ενισχύεται άνω του 3%, ενώ οι Meta και Microsoft ενισχύθηκαν κατά 2% και 1% αντίστοιχα.

Και οι τρεις, οι πρώτες εκ των Mgnificent 7, θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 εντός της εβδομάδας. Την αρχή κάνουν την Τετάρτη οι Meta και Microsoft, ενώ η Apple θα λάβει την σκυτάλη την Πέμπτη. Σύμφωνα με την FactSet, πάνω από 90 εταιρείες του S&P 500 πρόκειται να δημοσιεύσουν τις τριμηνιαίες εκθέσεις αυτή την εβδομάδα.

Στα της νομισματικής πολιτικής, αναλυτές εκτιμούν ευρέως πως η Federal Reserve θα τερματίσει τις μειώσεις επιτοκίων κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους, καθώς η σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας οδηγεί σε σύγκλιση σε μεγάλο βαθμό των εκτιμήσεων στο εσωτερικό της τράπεζας, έπειτα από μήνες έντονων διαφωνιών.

Έτσι, αναλυτές και επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το πότε οι αξιωματούχοι θα μειώσουν τα επιτόκια, με τους traders να στοιχηματίζουν σε μειώσεις κατά 0,5% μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Σύμφωνα με το CNBC, η συνεδρίαση της Fed το επόμενο διήμερο δίνει στον πρόεδρο της Τζερόμ Πάουελ την ευκαιρία να μετατοπίσει την προσοχή μακριά από το πολιτικό και νομικό δράμα που εκτυλίσσεται τους τελευταίους μήνες, λόγω της «κόντρας» του με τον πρόεδρο Τραμπ, και να την επαναφέρει στον βασικό ρόλο της κεντρικής τράπεζας: τον έλεγχο του πληθωρισμού και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Στα μάκρο της ημέρας, με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών αυξήθηκαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενισχυμένες από τις παραγγελίες για εμπορικά αεροσκάφη και άλλα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -δηλαδή αντικειμένων που προορίζονται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια- αυξήθηκαν κατά 5,3%, μετά από αναθεωρημένη πτώση 2,1% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία καθυστέρησε λόγω του προσωρινού κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.