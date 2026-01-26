Μερτς: Στόχος μας η εξέλιξη της Βόρειας Θάλασσας στον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο του κόσμου

Η Βόρεια Θάλασσα είναι «σκληρό περιβάλλον, αλλά προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και επανέλαβε την αλληλεγγύη του Βερολίνου προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Την εξέλιξη της περιοχής σε κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες, αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής της Βόρειας Θάλασσας η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αμβούργο. Η Βόρεια Θάλασσα είναι «σκληρό περιβάλλον, αλλά προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και επανέλαβε την αλληλεγγύη του Βερολίνου προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, αλλά και την δέσμευσή του στην ασφάλεια της Αρκτικής.

«Η Ευρώπη θα κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει την Αρκτική. Αυτό είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Απαιτείται κοινή προσπάθεια για την καλύτερη προστασία του Βορρά. Η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας», δήλωσε ο καγκελάριος μετά το τέλος της Συνόδου, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν τόνισε ότι «το θέμα δεν είναι απλώς η Βόρεια Θάλασσα, αλλά τα θεμελιώδη ζητήματα που θίγονται» και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έχει τελευταία αποδείξει ότι είναι ισχυρή και ενωμένη. «Αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός», είπε η κυρία Φρεντέρικσεν και επανέλαβε το αίτημα της χώρας της για μόνιμη εγκατάσταση ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία. «Δεν θα ήταν σημαντικό μόνο για τη βόρεια πλευρά του ΝΑΤΟ, αλλά θα έστελνε και ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα στη Ρωσία και στην Κίνα», εκτίμησε.

Ως σαφές πολιτικό μήνυμα προς τις χώρες από τις οποίες εξαρτάται σήμερα ενεργειακά η Ευρώπη, οι χώρες της Συνόδου της Βόρειας Θάλασσας (Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία) αποφάσισαν σήμερα την επέκταση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, με στόχο, όπως είπε η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, «την ανάπτυξη του μεγαλύτερου ενεργειακού κόμβου στον κόσμο».

Τα κράτη της περιοχής συμφώνησαν μεταξύ άλλων σε διασυνοριακές συνδέσεις δικτύου παραγωγικής δυνατότητας έως και 100 GW. Ενδεικτικά, στα ανοικτά των γερμανικών ακτών βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένες 1.600 ανεμογεννήτριες, ενώ χιλιάδες ακόμη αναμένεται να προστεθούν έως το 2050, με αποτέλεσμα τον δεκαπλασιασμό της παραγόμενης εκεί αιολικής ενέργειας.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη παραγωγική ικανότητα για την ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να ελέγξουμε τις υψηλές τιμές. Η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, αλλά η προσφορά δεν επαρκεί. Έχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει οδηγήσει σε κοινά ενεργειακά έργα», δήλωσε από την πλευρά του ο Φρίντριχ Μερτς. Με τη σημερινή απόφαση ωστόσο, οι βιομηχανίες αιολικής ενέργειας θα αποκτήσουν ασφάλεια σχεδιασμού και επενδύσεων για την περίοδο μετά το 2030, σημείωσε. Θα επενδυθούν περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν και 91.000 θέσεις εργασίας. Σε αντάλλαγμα, η βιομηχανία δεσμεύεται να μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2040. Σήμερα μπορούν να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα περίπου 32 εκατομμύρια νοικοκυριά, με τον αριθμό αυτό να δύναται έως το 2050 να ξεπεράσει τα 330 εκατομμύρια.

Η επέκταση της παραγωγής αιολικής ενέργειας αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών στη Βόρεια Θάλασσα, διευκρίνισε ο κ. Μερτς, ενώ η κυρία Ράιχε ανέφερε ότι «βλέπουμε πλέον αυξανόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές μας και όχι μόνο από την πολεμική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», καθώς, όπως είπε, γίνονται στόχος δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγοί και σημαντικά καλώδια δεδομένων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή κυριαρχία της ηπείρου μας.

Η Σύνοδος της Βόρειας Θάλασσας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022 ως απάντηση στην επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, η σημερινή ωστόσο συνάντηση είχε ως κεντρικό θέμα και την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. «Η Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσει χωρίς παγκόσμιες δυνάμεις που φροντίζουν πρωτίστως τον εαυτό τους στο ζήτημα της ασφάλειας, της οικονομίας και ιδιαίτερα της ενέργειας», αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε για μία ακόμη φορά τις επενδύσεις σε αιολική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι «μόνο ηλίθιοι» θα αγόραζαν ανεμογεννήτριες. Στη φετινή Σύνοδο συμμετείχαν επίσης η Ισλανδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας και της Βρετανίας εκπροσωπήθηκαν από τους υπουργούς τους για την Ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ