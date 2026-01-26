Πολιτική Προστασία: Σε "Red Code" λόγω κακοκαιρίας η Κρήτη

Οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα από νωρίς το απόγευμα έως και αύριο το πρωί

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα έως και τις μεσημβρινές ώρες αύριο

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.