Ήπιες απώλειες τη Δευτέρα για το πετρέλαιο, «άλμα» 29% το φυσικό αέριο

Στις ΗΠΑ, το σαββατοκύριακο που πέρασε εκτιμάται πως χάθηκε περίπου το 15% της παραγωγής αργού, καθώς μία σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει το κεντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου, διαγράφοντας μέρος των κερδών της προηγούμενης εβδομάδας, τη στιγμή που η αγορά αξιολογεί τον αντίκτυπο της πρωτοφανούς κακοκαιρίας που πλήττει τις ΗΠΑ στις ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Μαρτίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με απώλειες 0,7% στα 60,63 δολάρια/βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό brent έχασε 0,4% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 65,59 δολαρίων/βαρέλι.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το πετρέλαιο ενισχύθηκε σχεδόν 3% στην πέμπτη διαδοχική εβδομάδα κερδών, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την πίεση κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον στόχων στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Στις ΗΠΑ, το σαββατοκύριακο που πέρασε εκτιμάται πως χάθηκε περίπου το 15% της παραγωγής αργού, καθώς μία σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει το κεντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις εργασίες άντλησης πετρελαίου. Μόνο στην λεκάνη της Πέρμια -την πιο παραγωγική περιοχή των ΗΠΑ- εκτιμάται πως χάθηκαν περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η παραγωγή θα επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Ράλι 29% για το φυσικό αέριο

Με αξιοσημείωτα κέρδη έκλεισαν, ωστόσο, τη Δευτέρα οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες ενισχύουν τη ζήτηση και προκαλούν προβλήματα στην παραγωγή.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Φεβρουαρίου του φυσικού αερίου σημείωσαν ράλι 28,9% και διαμορφώθηκαν στα 6,80 δολ. ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

