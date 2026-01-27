Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ρωσία κυρίευσε πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο (στρατηγός Γκεράσιμοφ)

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κυρίευσαν 17 κοινότητες κι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 500 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα στις επιχειρήσεις τους στο ουκρανικό έδαφος μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο κ. Γκεράσιμοφ έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στοιχείων του «δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που διεξάγει τον πόλεμο—την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά την ορολογία του Κρεμλίνου—στην Ουκρανία τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύει άμεσα την ακρίβεια των ανακοινώσεων καμιάς από τις εμπόλεμες πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

