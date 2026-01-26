Γάζα: Κανένας όμηρος που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 δεν κρατείται πλέον

Οι περισσότεροι - 207 μεταξύ αυτών - πιάστηκαν ζωντανοί κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο Ισραήλ.

Με την ανακοίνωση για τον επαναπατρισμό της σορού του Ραν Γκβίλι στο Ισραήλ, κανένας από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 δεν κρατείται πλέον στη Λωρίδα της Γάζας.

Από αυτούς, 166 επέζησαν και 41 πέθαναν σε αιχμαλωσία, συμπεριλαμβανομένων τριών που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό τον Δεκέμβριο του 2023.

Καθώς περνούσαν οι μήνες, ανακαλύφθηκε ότι οι υπόλοιποι 44 όμηροι είχαν σκοτωθεί ήδη την ημέρα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ομήρων (216), είτε αιχμαλωτίστηκαν ζωντανοί είτε νεκροί, ήταν Ισραηλινοί, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 με διπλή ή και τριπλή υπηκοότητα.

Απήχθησαν επίσης 31 Ταϊλανδοί εργάτες γης, δύο φοιτητές γεωπονικών σχολών -ένας Νεπαλέζος και ένας Τανζανός-, ένας Φιλιππινέζος νοσοκόμος και ένας Γαλλο-Μεξικανός υπήκοος.

Οι απελευθερώσεις και οι επαναπατρισμοί πραγματοποιήθηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια δύο εκεχειριών τον Νοέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2025, καθώς και από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου.

Πέντε ζωντανοί όμηροι απελευθερώθηκαν επίσης από τη Χαμάς εκτός των περιόδων εκεχειρίας, ενώ οκτώ άνθρωποι ζωντανοί και 50 πτώματα επαναπατρίστηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δύο παιδιά πέθαναν σε αιχμαλωσία

Οι περισσότεροι από τους ομήρους (166) πιάστηκαν αιχμάλωτοι σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα στο κιμπούτς Νιρ Οζ (76) και στο κιμπούτς Μπέρι (34). Σαράντα τρεις όμηροι απήχθησαν επίσης ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα.

Παρότι οι όμηροι στην πλειονότητα τους ήταν άμαχοι, υπήρχαν επίσης 25 στρατιώτες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν νέοι ενήλικες που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία σε βάσεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους στρατιώτες (11) είχαν ήδη αιχμαλωτιστεί νεκροί.

Ο νεότερος όμηρος, ο Κφιρ Μπίμπας, ήταν ένα μωρό οκτώμισι μηνών όταν απήχθη μαζί με τη μητέρα του και τον τετράχρονο αδελφό του. Και οι 36 ανήλικοι που κρατήθηκαν όμηροι επέστρεψαν ζωντανοί, εκτός από τους αδελφούς Μπίμπας, οι οποίοι επέστρεψαν στο Ισραήλ μέσα σε φέρετρα τον Φεβρουάριο του 2025.

Μεταξύ των ενήλικων ομήρων, 71 ήταν γυναίκες και 144 ήταν άνδρες.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι σε ηλικία όμηροι ήταν 85 ετών κατά τη στιγμή της απαγωγής τους. Δύο επέστρεψαν ζωντανοί και δύο πέθαναν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ