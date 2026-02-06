Η ΕΕ ανακοίνωσε πρόγραμμα συνεργασίας με τη Βολιβία δισεκατομμυρίων ευρώ

Ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας τόνισε πως πρόκειται για «αποστολή άνευ προηγουμένου από πλευράς ΕΕ».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε χθες Πέμπτη στη Λα Πας, έπειτα από επίσκεψη υψηλού επιπέδου, πρόγραμμα συνεργασίας δισεκατομμυρίων ευρώ με την κυβέρνηση της Βολιβίας, κάνοντας λόγο για «νέα φάση» στις διμερείς σχέσεις.

«Ελπίζω ότι η Βολιβία διαπίστωσε πως η ΕΕ κάνει άνοιγμα» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, «σε αυτή τη νέα φάση για τον βολιβιανό λαό», δήλωσε ο Πελάγιο Κάστρο, ο διευθυντής του τμήματος για την αμερικανική ήπειρο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας εγγράφεται στο πλαίσιο της πολιτικής ανοίγματος, εμπορικού και διπλωματικού, του προέδρου Ροδρίγο Πας, που αναδείχθηκε στην εξουσία τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από είκοσι χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων.

Η ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια που αναγγέλθηκε συμπεριλαμβάνει 11 εκατ. ευρώ για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, τον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση καλλιεργειών εναλλακτικών στην κόκα, το φυτό τα φύλλα του οποίου είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης.

Κάπου τρία εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και άλλα εννιά στην ανάπτυξη των καθαρών μορφών ενέργειας.

Ακόμη, η αντιπροσωπεία ανέφερε πως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα προωθηθεί έργο για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που θα αξιοποιούν φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η Βολιβία και οι ΗΠΑ θέλουν οι πρεσβευτές να επιστρέψουν «το συντομότερο»

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βολιβίας επιθυμούν πρεσβευτές τους να επιστρέψουν ο ένας στην πρωτεύουσα της άλλης χώρας «το συντομότερο» δυνατόν, έπειτα από 18 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων σε αυτό το επίπεδο, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο ο Φερνάντο Αραμάγιο, ο βολιβιανός υπουργός Εξωτερικών.

Οι δυο χώρες δεν είχαν πρεσβευτές η μια στην πρωτεύουσα της άλλης από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Ο σοσιαλιστής πολιτικός, πρόεδρος την εποχή, Έβο Μοράλες είχε διώξει τον κορυφαίο διπλωματικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στη χώρα κατηγορώντας τον πως στήριξε συνωμοσία της δεξιάς για την ανατροπή της κυβέρνησής του.

Η Ουάσιγκτον είχε ανταποδώσει την χειρονομία.

Όμως ο πρόεδρος της δεξιάς Ροδρίγο Πας, που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, επιδιώκει πλέον επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ και ανήγγειλε προοδευτική εξομάλυνση των σχέσεων.

Ο επικεφαλής της βολιβιανής διπλωματίας συναντήθηκε προχθές Τετάρτη στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο και χθες Πέμπτη με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

«Φυσικά, θίξαμε το ζήτημα της επιστροφής των πρεσβευτών» και «η ιδέα είναι αυτό να οριστικοποιηθεί το συντομότερο» δυνατό, είπε ο κ. Αρεμάγιο.

Από την πλευρά του, με ανακοίνωσή του χθες Πέμπτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι η συνάντηση αυτή επέτρεψε να «επαναβεβαιωθεί η δέσμευση των ΗΠΑ σε σθεναρή εταιρική σχέση» με τη χώρα των Άνδεων.

Επί των ημερών των προκατόχων του Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025), η Βολιβία είχε βασικούς συμμάχους την Κίνα, τη Ρωσία, την Κούβα και τη Βενεζουέλα, είχε αποστασιοποιηθεί από τις κυριότερες δυνάμεις της Δύσης.

Ο κ. Αραμάγιο διαβεβαίωσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας θα επιδιώξει επαναπροσέγγιση και με τη Χιλή, γειτονική χώρα με την οποία η Βολιβία είχε αναστείλει τις διπλωματικές σχέσεις σε επίπεδο πρεσβευτών από το 1978, εξαιτίας της προαιώνιας διένεξης των δυο κρατών που συνδέεται με τη διεκδίκηση από τη Λα Πας πρόσβασης στη θάλασσα.

«Έχουμε κάθε πρόθεση να το κάνουμε», διαβεβαίωσε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Λα Πας δεν εννοεί να αποκηρύξει την ιστορική διεκδίκησή της να της παραχωρηθεί πρόσβαση στη θάλασσα με δική της κυριαρχία.

Ο επικεφαλής της βολιβιανής διπλωματίας επισκέφθηκε πρόσφατα το Σαντιάγο, όπου συναντήθηκε με στελέχη της κυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς και με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής, τον ακροδεξιό Χοσέ Αντόνιο Καστ, που θα ορκιστεί και θα αναλάβει καθήκοντα την 11η Μαρτίου.

Η Βολιβία είχε απολέσει την πρόσβαση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια πολέμου με τη Χιλή το 1879.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ