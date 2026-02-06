Οικονομία | Ελλάδα

Στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης

Στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
Αντικατάσταση τμήματος του αγωγού ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 365.000 ευρώ.

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντάχθηκε η αντικατάσταση τμήματος του αγωγού ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 365.000 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η κατασκευή του νέου αγωγού, μήκους περίπου 2,3 χιλιομέτρων, στοχεύει στην αντικατάσταση του υφιστάμενου, που καταστράφηκε από πρόσφατες κατολισθήσεις, καθώς και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που προέκυψαν από την μεταβολή των υδραυλικών συνθηκών που επέφερε η κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην περιοχή.

Το νέο τμήμα θα αποτελείται από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, θα ακολουθεί την ίδια όδευση με το υφιστάμενο δίκτυο, ενώ στο έργο θα περιλαμβάνεται και η κατασκευή φρεατίων αερεξαγωγών και εκκένωσης, και άλλων απαραίτητων σύγχρονων τεχνικών εγκαταστάσεων.

Νίκος Παπαθανάσης
