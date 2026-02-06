Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπόθεση ΓΣΕΕ: Δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ

Υπόθεση ΓΣΕΕ: Δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ
Στην αποκάλυψη πως γνωστός δημοσιογράφος με εκπομπή στην ΕΡΤ ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τη ΓΣΕΕ, προχώρησε το δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν δεσμευθεί και οι δικοί του λογαριασμοί. Διερευνάται, λοιπόν, πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του MEGA, πρόσωπο κλειδί φέρεται να είναι πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας που παρέμενε ενώ άλλαζαν οι κυβερνήσεις.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται φερόμενα ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και ακινήτων.

ΓΣΕΕ
