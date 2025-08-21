Σε αναστολή λειτουργίας 38 σχολεία στην Ήπειρο λόγω έλλειψης μαθητών

25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά την προσεχή σχολική χρονιά λόγω έλλειψης μαθητών

Δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους για την προσεχή σχολική χρονιά 2025-2026.

Συγκεκριμένα, 25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά οδηγούνται σε αναστολή λειτουργίας με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητικού δυναμικού.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τα νηπιαγωγεία που δεν θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο είναι τα ακόλουθα:

7ο Άρτας, Κεραματών, Λουτροτόπου, Μεσοπύργου, Πέτρας, Πολύδροσου και Ροδαυγής στο Νομό Άρτας.

Γκρίκας, Καρβουναρίου, Κεστρίνης και της Λεπτοκαρυάς στο Νομό Θεσπρωτίας.

Αβγού, Βωβούσας, Διστράτου, Ρωμανού, Κεφαλοχωρίου, 1ο Μαρμάρων, Μηλιάς, Τσεπελόβου, Χρυσοβίτσας, στο Νομό Ιωαννίνων.

Τα Νηπιαγωγεία Αρχαγγέλου, Βουνοπόταμου, Καστροσυκιάς, Νικόπολης και Πέτρας στο Νομό Πρέβεζας.

Τα Δημοτικά Σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν είναι:

Στο Νομό Άρτας: Αγίου Χαραλάμπους στο Κάτω Αθαμάνιο, Αμπελιών στον Αμμότοπο, Κεραματών, Κομμένου, Κυψέλης, Λουτροτόπου, Παλαιοκάτουνου, Πέτρας και Ροδαυγής.

Στο Νομό Ιωαννίνων: Αβγού, Βωβούσας, Νεοχωρόπουλου, Ποταμιάς Κουκλεσίου