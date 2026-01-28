Οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα επαναληφθούν την Κυριακή

Ο πρώτος γύρος των τριμερών συνομιλιών για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου πραγματοποιήθηκε επίσης στο Αμπού Ντάμπι το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη μιας λύσης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία πρόκειται να επαναληφθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ