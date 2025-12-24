Μία Ελληνίδα μεταξύ των θυμάτων από τη συντριβή του Falcon

Πρόκειται για ένα από τα μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος που επέβαινε και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμαντ Αλι Αχμάντ αλ Χαντάτ.

Μια Ελληνίδα βρίσκεται ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς επιβαίνοντες του ιδιωτικού αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη χθες το βράδυ λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ που επικαλείται η Καθημερινή, πρόκειται για ένα από τα μέλη του πληρώματος.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαινε και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμαντ Αλι Αχμάντ αλ Χαντάτ, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Αγκυρας στις 8.10 μ.μ. για την Τρίπολη.

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εμφάνισε πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα και εξέπεμψε SOS για αναγκαστική προσγείωση πριν χαθεί από τα ραντάρ.

Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια της συντριβής και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Ο Λίβυος αξιωματούχος είχε συναντηθεί λίγες ώρες νωρίτερα με τους Τούρκους ομολόγους του.