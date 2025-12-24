Λαμία: Μετ’ εμποδίων η έξοδος από Αθήνα προς Κεντρική Ελλάδα

Με δυσκολίες και χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων.

Με δυσκολίες και χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που επηρεάζουν βασικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου. Αν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα μπλόκα των τρακτέρ, οι χαμηλές ταχύτητες κρίνονται αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, ενώ η τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία, ρυθμίζοντας τη ροή των οχημάτων. Τα ΙΧ και τα λεωφορεία κινούνται στο εθνικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται σε παράπλευρους δρόμους μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται αυτή την ώρα, τα προβλήματα ξεκινούν μετά τον κόμβο της Χαλκίδας για τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα προς τη Λαμία. Από το 70ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και για περίπου 5 χιλιόμετρα, έως τον κόμβο της Ριτσώνας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα, με τις ταχύτητες να κυμαίνονται από 10 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Μετά τον κόμβο της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο, τα οχήματα κινούνται κανονικά στο εθνικό δίκτυο για περίπου 12 χιλιόμετρα. Ωστόσο, 3 χιλιόμετρα πριν από τον κόμβο της Θήβας οι οδηγοί αναγκάζονται να μειώσουν εκ νέου ταχύτητα προκειμένου να διέλθουν από το μπλόκο των τρακτέρ που έχει στηθεί στο σημείο. Η διέλευση πραγματοποιείται ελεγχόμενα και με αυξημένη προσοχή, υπό την επίβλεψη της τροχαίας.

Μετά το μπλόκο της Θήβας και για περίπου 20 χιλιόμετρα, η κυκλοφορία στον εθνικό δρόμο εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, στο 110ό χιλιόμετρο, περίπου 5 χιλιόμετρα πριν από το Κάστρο Βοιωτίας, τα οχήματα μειώνουν και πάλι ταχύτητα, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν από το σημείο όπου βρίσκονται τα τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε δύο λωρίδες.

Μετά το Κάστρο, η εικόνα παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γεγονός που περιορίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και επιτρέπει την ομαλότερη ροή των οχημάτων. Αντίστοιχα, στονν Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα. Η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς η αυξημένη ροή οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία δημιουργεί νέες καθυστερήσεις στη Ριτσώνα, στη Θήβα και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Πάτρα: Σε ποια σημεία δύο αυτοκινητόδρομων της Δυτικής Ελλάδας εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος - Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ