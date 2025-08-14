«Καμπανάκι» για τη χρήση drones σε πυρκαγιές χωρίς άδεια

Κίνδυνος για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και την ανθρώπινη ζωή.

Προειδοποίηση για τη χρήση drones σε περιοχές πυρκαγιάς χωρίς άδεια εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) τονίζοντας πως υπάρχει κίνδυνος για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και την ανθρώπινη ζωή.

Ειδικότερα, η ΑΠΑ στο πλαίσιο της αποστολής της για την προαγωγή της ασφάλειας πτήσεων και της ενημέρωσης των χειριστών και εκμεταλλευομένων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), εξέδωσε και δημοσίευσε Ενημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας Πτήσεων ΣμηΕΑ.

Το Δελτίο έχει αποσταλεί σε περισσότερους από 12.000 ημεδαπούς και αλλοδαπούς εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ στη χώρα μας, με στόχο την άμεση και ευρεία διάχυση κρίσιμων πληροφοριών για την ασφαλή επιχειρησιακή χρήση τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές εκτάσεις, η ΑΠΑ υπενθυμίζει ότι η χρήση ΣμηΕΑ σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά απαγορεύεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί άδεια και συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές. Η ανεξέλεγκτη πτήση μπορεί να παρεμποδίσει κρίσιμες επιχειρήσεις εναέριας πυρόσβεσης και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ισχυρούς κατά τόπους ανέμους, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την ταχύτητα και κατεύθυνση εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η ΑΠΑ έχει ήδη αδειοδοτήσει τη χρήση ΣμηΕΑ για την πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών, τα οποία επιχειρούν υπό την Πολιτική Προστασία σε περίπου 150 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια, ενισχύοντας σημαντικά την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

«Καλούμε όλους τους χειριστές και εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ να μελετήσουν προσεκτικά το Ενημερωτικό Δελτίο και να εφαρμόζουν με συνέπεια τις οδηγίες και συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» καταλήγει.