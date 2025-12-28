ΕΛΑΣ: Εκτεταμένες δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη της παραβατικότητας σε 6 νομούς της Κ. Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.239 έλεγχοι οχημάτων και 1.344 έλεγχοι ατόμων και έγιναν 7 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Βεβαιώθηκαν, επίσης, 235 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εκτεταμένες αστυνομικές δράσεις, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη της παραβατικότητας, έγιναν, με βάση τον σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μέχρι και σήμερα το πρωί στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.239 έλεγχοι οχημάτων και 1.344 έλεγχοι ατόμων και έγιναν 7 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Βεβαιώθηκαν, επίσης, 235 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ