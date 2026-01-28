Γερμανία: Ανάπτυξη 1% προβλέπει για το 2026 η κυβέρνηση

Οι ίδιες οι επιχειρήσεις αποδίδουν την οικονομική δυσπραγία και σε εσωτερικούς λόγους, όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας, η υψηλή φορολογία και η υπερβολική γραφειοκρατία.

Οικονομική ανάπτυξη ύψους 1% αναμένει η γερμανική κυβέρνηση για το τρέχον έτος, δήλωσε η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, αναθεωρώντας επί τα χείρω την προηγούμενη πρόβλεψη. Όπως δήλωσε η κα Ράιχε, η Γερμανία απέφυγε το 2025 οριακά το τρίτο διαδοχικά έτος ύφεσης, με ανάπτυξη 0,2%, ενώ βασικός λόγος για τις μειωμένες προσδοκίες είναι ότι η ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη και δυσχέρανε περαιτέρω την έναρξη της νέας χρονιάς.

Επιπλέον, τα δισ. ευρώ κρατικών δαπανών για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την προστασία του κλίματος και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων έχουν βραδύτερο αντίκτυπο από ό,τι αναμενόταν, με την κυβέρνηση να τα θεωρεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, ο οποίος θα συνεισφέρει περίπου 2/3 της μονάδας στην αύξηση του ΑΕΠ για το 2026. Ιδιαίτερα αναμένεται να ωφεληθούν οι κλάδοι των κατασκευών και των εξοπλιστικών.

Αδύναμες όμως παραμένουν και οι γερμανικές εξαγωγές, λόγω τόσο των υψηλότερων δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ όσο και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα. «Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές παραμένουν δύσκολες παρά τη συνολική ισχυρή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και του εμπορίου», δήλωσε η υπουργός Οικονομίας και περιέγραψε τις νέες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με την Ινδία και τις χώρες Mercosur ως ευκαιρίες για διεύρυνση των αγορών γερμανικών προϊόντων.

Σύμφωνα ταυτόχρονα με τις προβλέψεις, ο πληθωρισμός φέτος θα κυμανθεί στο 2,1% όταν Το 2025 ο μέσος ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού ήταν 2,2%. Επιπλέον, η γερμανική κυβέρνηση προβλέπει για φέτος μικρή μείωση της ανεργίας, η οποία κυμαίνεται στο 6,9%. Ο αδύναμος βιομηχανικός τομέας το 2025 άφησε «σαφή σημάδια», ανέφερε η κα Ράιχε, καθώς πολλές εταιρίες προχώρησαν σε μείωση του εργατικού δυναμικού τους.