Χρυσός: Διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα και μετά την «παύση» Fed

Οι τιμές του χρυσού διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα και την Τετάρτη, συνεχίζοντας το ακατάπαυστο ράλι στο οποίο έχουν επιδοθεί το τελευταίο διάστημα, στον απόηχο της είδησης πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν ευρέως.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot ενισχύθηκε 1,7% στα 5.276,53 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύτηκαν στα 5.276,60 δολάρια. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο χρυσός διαπραγματεύτηκε πάνω από τα 5.300 δολάρια - φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος 3,50% - 3,75% -με «σκορ» 10-2- την Τετάρτη, στην πρώτη συνεδρίασή της το 2026 (μετά από 3 περικοπές συνολικού ύψους 75 μονάδων βάσης το 2025 - με -0,25% έκαστη), πατώντας το κουμπί της «παύσης» όπως ευρέως αναμενόταν από τις αγορές, παρά το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να πιέζει για μειώσεις και απειλεί την ανεξαρτησία της, εν αναμονή του διαδόχου στον τρέχοντα επικεφαλής της.

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης», ανέφερε η ανακοίνωση της FOMC μετά τη συνεδρίαση. «Ο πληθωρισμός παραμένει κάπως αυξημένος» τονίζεται.

Σε μία σημαντική διαφοροποίηση από το ανακοινωθέν του Δεκεμβρίου, η FOMC έχει αφαιρέσει τελείως μια παράγραφο που υποδείκνυε τον κίνδυνο εξασθένισης της αγοράς εργασίας ως μεγαλύτερο από τον «φουσκωμένο» πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά την εκτίμησή της για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ αντιστοίχως καθησύχασε για την πορεία της αγοράς εργασίας συγκριτικά με τον πληθωρισμό.

Υπέρ της απόφασης ψήφισαν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο αντιπρόεδρος, Τζον Γουίλιαμς, ο Μάικλ Μπαρ, η Μισέλ Μπόουμαν, η Λίζα Κουκ, η Μπεθ Χάμακ, ο Φίλιπ Τζέφερσον, ο Νιλ Κασκάρι, η Λόρι Λόγκαν και η Άννα Πόλσον. Καταψήφισαν οι Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι προτίμησαν να μειώσουν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.