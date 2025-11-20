Έφοδος και συλλήψεις σε οργανωμένο κύκλωμα «πειρατείας» στις Κυκλάδες

Στην Σαντορίνη η βάση - Προμήθευε με πειρατικές συνδέσεις ακόμα και ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Σφίγγει περαιτέρω ο κλοιός για τα πειρατικά δίκτυα με την πιο πρόσφατη εκτεταμένη επιχείρηση να αφορά τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα το νησί της Σαντορίνης.

Ειδικότερα, σε μια από τις πιο στοχευμένες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε δύο σημεία στη Σαντορίνη, αποδομώντας κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων που φέρονται να λειτουργούσαν πλατφόρμες παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό χρηστών, ενώ αναφέρεται ότι έχουν κατασχεθεί πλήθος ψηφιακών μέσων, χρηματικά ποσά και μια λίστα πελατολογίου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 19/11/2025 με πληροφορίες από περιοίκους της περιοχής να αναφέρουν την αναστάτωση που παρατήρησαν στην οικία και στο κατάστημα των εμπλεκομένων.

Black out σε ξενοδοχεία, καφετέριες και οικίες

Αποτέλεσμα της εφόδου ήταν πολυάριθμες ξενοδοχειακές μονάδες, καφετέριες και κατοικίες στη Σαντορίνη αλλά και ευρύτερα στις Κυκλάδες να βρεθούν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα. Ο αριθμός μάλιστα αποτύπωσε το εύρος του παράνομου δικτύου, αλλά και τα τεράστια παράνομα κέρδη του κυκλώματος.

Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε επιχειρηματίες, ενώ σκιαγραφεί και το πραγματικό επιχειρησιακό βάθος του εν λόγω οργανωμένου κυκλώματος. Την ίδια στιγμή βέβαια, εγείρει και ερωτηματικά, καθώς ακόμα και μεγάλοι ξενοδόχοι του νησιού, με χιλιάδες επισκέπτες ετησίως και έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, επέλεξαν να λάβουν παράνομες τηλεοπτικές υπηρεσίες και όχι να απευθυνθούν στους νομίμως λειτουργούντες παρόχους.

Ο κομβικός ρόλος της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας, το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση με απόλυτη μυστικότητα. Πηγές που βρίσκονται κοντά στην όλη επιχείρηση, κάνουν λόγο για λεπτομερή σχεδιασμό πολλών μηνών, παρακολούθηση των υπόπτων και των ψηφιακών υποδομών αυτών καθώς και για ακριβή χρονισμό των επεμβάσεων. Σημειωτέον ότι αναμένεται να ακολουθήσει και επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την πλήρη αποτύπωση του εύρους της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος δεν περιορίζεται πλέον στη συλλογή στοιχείων πίσω από οθόνες. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πλήρως επιχειρησιακό σώμα, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο, με δυνατότητα ηλεκτρονικών και φυσικών παρακολουθήσεων, φυσικών εφόδων, συντονισμένων κατασχέσεων, ταχείας απομόνωσης κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και άμεσης επιχειρησιακής δράσης στο πεδίο σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ο συνδυασμός τεχνολογικής τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας επέτρεψε την αιφνιδιαστική εξάρθρωση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος «πειρατείας», που λειτουργούσε ανεμπόδιστο για χρόνια.

Σημαντικές κυρώσεις για τους τελικούς χρήστες

Πέρα από τα μέλη του κυκλώματος βέβαια, έρχονται κυρώσεις και για όσους εντάσσονται στην λίστα του παράνομου πελατολογίου, οι οποίοι δεν βρίσκονται μόνο στην Σαντορίνη αλλά ευρύτερα στις Κυκλάδες. Σύμφνωα με πληροφορίες το πελατολόγιο αποτελείται τόσο από χρήστες-ιδιώτες όσο και από χρήστες-επιχειρήσεις, που συνδέονταν με το παράνομο δίκτυο.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται, ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε ταυτοποίηση των χρηστών-πελατών του δικτύου και θα κινηθούν οι διαδικασίες για την επιβολή των διοικητικών προστίμων, αλλά και για την άσκηση των ποινικών διώξεων. Να θυμίσουμε ότι βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της πειρατείας, όσοι εμπλέκονται θα έρθουν τώρα αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμα και κατάσχεση εξοπλισμού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί χρήστες πίστευαν πως θα παραμείνουν «αόρατοι» μέσω VPN. Πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι εντοπίστηκαν πλέον τα ψηφιακά ίχνη τους, ανεξάρτητα από τα συστήματα απόκρυψης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (IP Address). Ήδη στις οθόνες πολλών από αυτούς σε Σαντορίνη και Κυκλάδες έχει εμφανιστεί πλήρες “μαύρο”, καθώς οι παράνομες υπηρεσίες στις οποίες είχαν πρόσβαση έχουν απενεργοποιηθεί.