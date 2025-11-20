ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση Ξυλούρη

Εν μέσω έντασης και βαριών εκφράσεων συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ενδιαφέρον σήμερα να στρέφεται στους δύο κατηγορούμενους που έχουν αναδειχθεί ως κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων: τον Γιώργο Ξυλούρη και τον Ανδρέα Στρατάκη, γνωστούς με τα προσωνύμια «Φραπές» και «Χασάπης», αντίστοιχα.

Στον εισαγγελέα διαβιβάζει η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, μετά την απόφασή του να μην εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με δήλωση των βουλευτών της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «η επιλογή του κυρίου Ξυλούρη να μην προσέλθει τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου». Όπως αναφέρουν, η υπόθεση θα σταλεί άμεσα στον εισαγγελέα, ώστε «να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Όπως είπε ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης, «η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία». «Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Γιώργος Ξυλούρης γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές», δεν προτίθεται να καταθέσει αυτοπροσώπως, αλλά θα αποστείλει υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμά του να μην εξεταστεί, καθώς – όπως επισημαίνει – «ελέγχεται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την Οικονομική Αστυνομία». Η επιλογή αυτή δημιουργεί νέο νομικό ζήτημα, καθώς ο μάρτυρας δεν θα δεχθεί ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής.

Ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός ως «Χασάπης» αναμένεται να εμφανιστεί κανονικά στην Εξεταστική Επιτροπή.

Αντιπολίτευση: Αίτημα για βίαιη προσαγωγή

Λίγες ώρες μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να διαβιβάσει στον εισαγγελέα την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, η αντιπολίτευση ζητά πλέον τη βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία συνεδριάζει σε κλίμα έντασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Βουλή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι «ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ούτε του υπόπτου, αφού δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη», ζητώντας έτσι τη βίαιη προσαγωγή του στην Επιτροπή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Β. Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέφερε ότι «ο μάρτυρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την προσέλευσή του».

Τα ανοικτά ερωτήματα για τα οικονομικά και τις επαφές του Ξυλούρη

Ο Ξυλούρης θεωρείται από τους βασικούς εμπλεκομένους, καθώς στο «πόθεν έσχες» του φέρεται να εμφανίζεται «τρύπα» ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ διερευνώνται επίσης τα πολυτελή οχήματα που κατέχει και οι συχνές επισκέψεις του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα εστιάζει και στους διαλόγους που καταγράφηκαν μέσω νόμιμων επισυνδέσεων και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο Στρατάκης δηλώνει «πάμφτωχος αγρότης»

Ο έτερος μάρτυρας, Ανδρέας Στρατάκης, που αναμένεται να καταθέσει κανονικά ενώ υποστηρίζει ότι «είναι πάμφτωχος αγρότης» και ότι «δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση».

Ένταση και χθεσινή σύγκρουση Λαζαρίδη – Τζεδάκη στην Επιτροπή

Με σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σημαδεύτηκε η χθεσινή συνεδρίαση, όταν σημειώθηκε άγριος καβγάς ανάμεσα στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη και τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Τζεδάκη.

Η ένταση άρχισε όταν ο μάρτυρας, αν και άσκησε κριτική στην «τεχνική λύση», παραδέχτηκε ότι «την χρησιμοποιεί και ο ίδιος», ενώ τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του λαμβάνουν επιδοτήσεις ως αγροτοκτηνοτρόφοι.