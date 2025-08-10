Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή - Ενεργοποιήθηκε το 112

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Νέας Μουσινούπολης.

Με ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης συνεχίζεται η επιχείρηση καταστολής της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 08:30, στην περιοχή της Νέας Μουσινούπολης βορειοδυτικά της Κομοτηνής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 16 οχήματα, δύο τμήματα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που καίει σε χαμηλή βλάστηση (χωράφια/χορτολίβαδα), δυσχεραίνει η ένταση των ανέμων και η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει επικεντρωθεί στην αποτροπή προσέγγισης της φωτιάς στον οικισμό του Ηφαίστου.

Σημειώνεται πως ήδη από τις 09:15 ενεργοποιήθηκε το 112, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ενημερώθηκαν προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

