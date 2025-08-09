Οι καύσωνες η νέα απειλή για την πυρηνική ενέργεια της Ευρώπης

Οι πυρηνικοί σταθμοί ενέργειας θα πρέπει να απενεργοποιούνται συχνά κυρίως λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού ψύξης τους ή της απουσίας του!

Οι καύσωνες στην Ευρώπη αυξάνουν την ανάγκη για απενεργοποίηση πυρηνικών σταθμών ενέργειας, με την κατάσταση να αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα δεκαετίες και να υπάρχουν λίγες επιλογές για μετριασμό της.

Οι διακοπές λειτουργίας πυρηνικών σταθμών λόγω καιρικών συνθηκών, κυρίως λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού ψύξης, τριπλασιάστηκαν την περίοδο 2010-2019 σε σύγκριση με την περίοδο 1990-2009, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Energy Economics. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναμένεται ότι η ένταση και η διάρκεια αυτών των καυσώνων θα αυξηθούν.

Αυτή η τάση υπογραμμίζει τη μεγάλη πρόκληση για τον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, καθώς η πυρηνική ενέργεια παραμένει σημαντική πηγή για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισμό, ενώ η αυξανόμενη θερμότητα καθιστά τη λειτουργία αυτών των εργοστασίων πιο δύσκολη και λιγότερο αξιόπιστη.

«Οι καύσωνες του καλοκαιριού αυξάνονται γρήγορα - έχουμε 0,85 επιπλέον ημέρες κάθε χρόνο από το 2010», δήλωσε η Jess Hicks, αναλύτρια καιρού στo Bloomberg. «Αυτή η πορεία σημαίνει αυξανόμενους κινδύνους για το νερό ψύξης στους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας».

Η συνεχής αύξηση της διάρκειας και έντασης των καυσώνων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων, κυρίως στην Γαλλία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για τα εργοστάσια να διατηρούν τη θερμοκρασία του νερού ψύξης σε ασφαλή επίπεδα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές λειτουργίας.

Η Ευρώπη επενδύει στην επέκταση της ικανότητάς της για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά οι πηγές σταθερής παραγωγής, όπως η πυρηνική ενέργεια, παραμένουν κρίσιμες για τη διατήρηση σταθερών ροών ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή άνεμος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, όταν η ζήτηση ενέργειας μπορεί να εκτοξευτεί καθώς οι άνθρωποι ενεργοποιούν τα κλιματιστικά τους.

Η ανάγκη για αξιόπιστες πηγές ενέργειας, που μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεχίζουν να επεκτείνονται, αλλά εξακολουθούν να εξαρτώνται από παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία και ο άνεμος. Σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών και υψηλής ζήτησης ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή διακοπών ή υπερφόρτωσης του δικτύου.

Μια ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Energy τον Απρίλιο εξέτασε δύο αντιδραστήρες της Electricité de France SA (EDF), τους Chooz και Golfech, οι οποίοι χρησιμοποιούν νερό ποταμού για την ψύξη τους. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τη θερμοκρασία του νερού και θα μειώσει τον όγκο ροής του. Αν και οι δύο σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν το 2050, το επίπεδο των διακοπών θα έχει διπλασιαστεί για το Chooz και θα έχει αυξηθεί δεκαπλάσια για το Golfech. Στα χειρότερα χρόνια του φαινομένου, περίπου το 14% της παραγωγής του Chooz θα πρέπει να περιοριστεί.

Όταν αντιμετωπίζουν υψηλές θερμοκρασίες νερού και χαμηλές ροές υδάτων, οι διαχειριστές πυρηνικών σταθμών έχουν περιορισμένες επιλογές.

Ένα σύστημα κλειστού κύκλου ψύξης, το οποίο εξαρτάται λιγότερο από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι μια επιλογή. Ωστόσο, η μελέτη του Energy Economics διαπίστωσε ότι η αναβάθμιση τέτοιων συστημάτων θα κόστιζε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ανά πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν η χαλάρωση των περιβαλλοντικών ορίων για τη θερμοκρασία του ποταμού, επιτρέποντας στους αντιδραστήρες να συνεχίσουν να λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των καυσώνων. Τέτοιες περιορισμοί έχουν ήδη αρθεί στο παρελθόν, για παράδειγμα το 2022, όταν ο γαλλικός πυρηνικός ρυθμιστικός οργανισμός ASN επέτρεψε προσωρινά σε πέντε πυρηνικούς σταθμούς να απορρίψουν θερμότερο νερό στους ποταμούς, καθώς η χώρα αγωνιζόταν με μια ενεργειακή κρίση.

Η EDF μελετά επίσης άλλες μεθόδους για να μειώσει την κατανάλωση νερού στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όπως η σύλληψη του ατμού ψύξης που εκλύεται από τις εγκαταστάσεις.