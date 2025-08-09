Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά στο Βελατούρι Κουβαρά - Συνδράμουν εναέρια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φωτιά στο Βελατούρι Κουβαρά - Συνδράμουν εναέρια
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πυρκαγιά ξέσπασε στο Μαρκόπουλο, στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει οικοπεδικούς χώρους.

Στην περιοχή επιχειρούν: 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εφορία: Κλήσεις για εξηγήσεις και καμπάνες έως 30.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ – Ενεργοποιούνται αναδρομικά κυρώσεις για εικονικές ακινησίες οχημάτων

Έρχεται νέo «σοκ» στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Τράπεζες: Πάνω από 600 εκατ. ευρώ πρόωρο «μπόνους» στους μετόχους

tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider