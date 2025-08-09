Φωτιά στο Βελατούρι Κουβαρά - Συνδράμουν εναέρια

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πυρκαγιά ξέσπασε στο Μαρκόπουλο, στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει οικοπεδικούς χώρους.

Στην περιοχή επιχειρούν: 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.