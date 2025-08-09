Φωτιά στο Βελατούρι Κουβαρά - Συνδράμουν εναέρια

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πυρκαγιά ξέσπασε στο Μαρκόπουλο, στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει οικοπεδικούς χώρους.
Στην περιοχή επιχειρούν: 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025