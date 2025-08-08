ΟΗΕ-Γάζα: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας το Σάββατο

Ο γ.γ του ΟΗΕ προειδοποιεί για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο στις 22.00 ώρα Ελλάδας με θέμα τη Γάζα, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου για τον έλεγχο της πόλης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διπλωματικές πηγές.

Λίγο νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω μιας εκπροσώπου Τύπου, για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», που «κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους».

Πολλές χώρες, μεταξύ των 15 κρατών μελών που συνθέτουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, ζήτησαν αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση, την οποία χαιρέτισε η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να πάρει τον έλεγχο της Γάζας για να «νικήσει» τη Χαμάς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «περαιτέρω βίαιους εκτοπισμούς, θανάτους και μαζικές καταστροφές, επιδεινώνοντας τον αδιανόητο πόνο του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα», προειδοποίησε επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Πολιτική Προστασία εκφράζει ανησυχία για τις ρίψεις από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας

H Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποίησε σήμερα για τους «αυξημένους κινδύνους» τραυματισμών και θανάτων μεταξύ των αμάχων από τα φορτία βοήθειας που ρίχνονται από αέρος στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Σήμερα, ο Καράμ αλ Καχλούτ, ηλικίας 19 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση μιας κούτας με βοήθεια στον δρόμο Αλ-Τζαλάα, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Μαχμούντ Μπασάλ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Αυτές οι ρίψεις από αέρος ενέχουν πολύ αυξημένους κινδύνους για τη ζωή των αμάχων. Καταγράφονται καθημερινά τραυματισμοί και θάνατοι που προκαλούνται από την πτώση βαρέων δεμάτων στο κεφάλι ανθρώπων στις πυκνοκατοικημένες ζώνες», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Επιπλέον,… ο συνωστισμός εκατοντάδων ανθρώπων στους χώρους της ρίψης της βοήθειας οδηγούν συχνά σε τραυματισμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις σε θανάτους, που οφείλονται σε ποδοπατήματα ή σε πτώσεις», συμπλήρωσε ο Μπασάλ, ο οποίος «προτρέπει τους διεθνείς δωρητές και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να υιοθετήσουν ασφαλείς και οργανωμένες μεθόδους για τη διανομή της βοήθειας, μέσω χερσαίων περασμάτων και με έναν συντονισμό επί εδάφους».

Έπειτα από 22 μήνες ενός καταστροφικού πολέμου, που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου του 2023 από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από τη Γάζα, ο μικρός παλαιστινιακός θύλακας απειλείται από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ και εξαρτάται πλήρως από την ανθρωπιστική βοήθεια, που διανέμεται σε ανεπαρκείς ποσότητες, σύμφωνα με τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, σε ένα δελτίο Τύπου, πως η Ιορδανία, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε ρίψεις από αέρος 67 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.