Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας 100 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: Έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας 100 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα
Ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Προσγειώθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας, ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σείχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, «ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας», οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πότε συμφέρει η χρήση πλασματικών ετών - Πόσο κοστίζει η εξαγορά τους

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 23,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

tags:
Ιταλία
Γάζα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider