Καθημερινοί οι έλεγχοι στις ελληνικές θάλασσες από το Λιμενικό

Με αμείωτους ρυθμούς πραγματοποιούνται από το Λιμενικό οι έλεγχοι στους χειριστές και εκμισθωτές μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών.

Με αμείωτους ρυθμούς πραγματοποιούνται από το Λιμενικό οι έλεγχοι στους χειριστές και εκμισθωτές μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών. Μόνο για τη χρονική περίοδο 01/06/2025-03/08/2025 έχουν διενεργηθεί 1.310 έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 238 παραβάσεις, ενώ οι έλεγχοι πραγματοποιούνται «στο πλαίσιο καθημερινών ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας», όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού.

Τα κυριότερα σημεία ελέγχων και παραβάσεων αφορούν: τα προβλεπόμενα έγγραφα - άδειες, τα οποία πρέπει να βρίσκονται εντός των σκαφών κατά τη χρήση τους, τον τρόπο και τη διαδικασία εκμίσθωσης των σκαφών (ιδιωτικό συμφωνητικό, απόδειξη), τον ορθό τρόπο χειρισμού και ναυσιπλοΐας των σκαφών από τους χειριστές, την εκμίσθωση και χειρισμό ταχύπλοου μικρού σκάφους, χωρίς την προβλεπόμενη 'Αδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.

«Υπενθυμίζεται σε όλους τους πολίτες, χειριστές και εκμισθωτές των εν λόγω σκαφών, η υποχρέωση συμμόρφωσής τους με την υφιστάμενη νομοθεσία και η ασφαλής ναυσιπλοΐα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την ενίσχυση της νομιμότητας και της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Λιμενικό.