Κομισιόν: Σε ισχύ για όλη την ΕΕ ο κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

Σε εφαρμογή τίθεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Παρασκευή 8 Αυγούστου ο κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Ο κανονισμός αποφέρει πολλά οφέλη για τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης, τις/τους δημοσιογράφους και τους πολίτες, καθώς προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ενισχύει την ανεξαρτησία τους.

Ο κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Παρέχει, μεταξύ άλλων, ισχυρότερη προστασία για τις/τους δημοσιογράφους, διασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση και συντακτική ελευθερία για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, αποτρέπει την αδικαιολόγητη αφαίρεση περιεχομένου μέσων ενημέρωσης από πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, και θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης.

Η κ. Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη εφαρμογής του κανονισμού για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειές μας να προωθήσουμε ένα ισχυρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ. Οι πάροχοι μέσων ενημέρωσης θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, οι δημοσιογράφοι θα έχουν μεγαλύτερη προστασία, μεταξύ άλλων από κατασκοπευτικά λογισμικά και από την αποκάλυψη των πηγών τους, και οι πολίτες θα μπορούν να επωφεληθούν από πιο πλουραλιστικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ.»

Ο κ. Μάικλ ΜακΓκραθ, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, δήλωσε τα εξής: «Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν τη ραχοκοκαλιά όλων των δημοκρατιών. Με την έναρξη εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι σε ολόκληρη την ΕΕ αποκτούν πρωτοφανείς διασφαλίσεις, και οι πολίτες μπορούν να εμπιστεύονται ότι οι ειδήσεις που λαμβάνουν βασίζονται σε γεγονότα και όχι σε επιχειρηματικά ή πολιτικά συμφέροντα.»

Οι περισσότερες διατάξεις του κανονισμού για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, ενώ ορισμένες διατάξεις, οι οποίες αφορούν τα δικαιώματα των χρηστών να εξατομικεύουν τη διάθεση μέσων ενημέρωσης σε συσκευές και διεπαφές και να ελέγχουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Μαΐου 2027.