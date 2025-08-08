Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος

Φέρεται να υποστήριξε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει την ξέρα, γεγονός που οδήγησε στην προσάραξη.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του καπετάνιου του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τακτική παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ισχυρίστηκε πως «κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου» για το συμβάν στα Νέα Στύρα, ενώ πρόσθεσε πως δεν «είδε την ξέρα» με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου.

Νηογνώμονας κατέρριψε τους ισχυρισμούς του καπετάνιου για την προσάραξη του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα Ευβοίας, ισχυριζόμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως «δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια του πλοίου».