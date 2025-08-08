Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές όπλων στο το Ισραήλ - Μερτς: «Όχι σε προσάρτηση της Δυτ. Όχθης»

Η γερμανική κυβέρνηση δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας

Η Γερμανία αναστέλλει «μέχρι νεωτέρας» την προς το Ισραήλ εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Γάζα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπό το φως των πληροφοριών περί σχεδιαζόμενης νέας ισραηλινής επίθεσης. Το Βερολίνο κάλεσε επίσης σε αυστηρό τόνο την ισραηλινή κυβέρνηση «να μην προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Η απόφαση απαγόρευσης εξαγωγής εξοπλισμού ελήφθη λόγω της «ακόμα πιο σκληρής στρατιωτικής δράσης του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία αποφάσισε το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο χθες το βράδυ», δήλωσε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «μέχρι νεωτέρας δεν θα εγκριθούν περαιτέρω εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας». Η γερμανική κυβέρνηση, τόνισε, «εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τα συνεχιζόμενα βάσανα του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας», δεν διευκρίνισε ωστόσο ποιος ακριβώς στρατιωτικός εξοπλισμός επηρεάζεται από την απόφαση.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες το βράδυ για την ήττα της ισλαμιστικής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρόκειται να παραδοθεί στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης.

«Με την σχεδιαζόμενη επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για την παροχή βοήθειας από ό,τι μέχρι τώρα. Πρέπει να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση για την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του ΟΗΕ και άλλων μη κυβερνητικών ιδρυμάτων. Μετά τα σωστά βήματα των τελευταίων ημερών, το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει συνολικά και βιώσιμα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και, αναφερόμενος στα στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ, υπογράμμισε: «Η γερμανική κυβέρνηση καλεί επειγόντως την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Τις ανακοινώσεις Μερτς επαίνεσε αμέσως μετά ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, λέγοντας ότι η απόφαση να σταματήσει η προμήθεια όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Γάζα «ήταν η σωστή». «Τα βάσανα των ανθρώπων στη Γάζα είναι αφόρητα και η ισραηλινή κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Πρέπει λοιπόν τώρα το συντομότερο δυνατόν και πλήρως να επιτραπεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Η Γερμανία προσφέρει πλήρη αλληλεγγύη στο κράτος του Ισραήλ, αλλά πρέπει επίσης να καταγγελθούν οι αδικίες», δήλωσε ο κ. Κλίνγκμπαϊλ.

Η γερμανική κυβέρνηση απέρριπτε μέχρι τώρα την απαγόρευση εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς (SPD) επέκτεινε μάλιστα περαιτέρω τις άδειες για παραδόσεις όπλων. Από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, η Γερμανία έχει εγκρίνει εξαγωγές όπλων αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας σε ερώτημα της Αριστεράς, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 13 Μαΐου 2025, επιτράπηκε η παράδοση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας 485,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντιδρούν Ολλανδία και Βέλγιο

«Εσφαλμένη κίνηση» χαρακτηρίζει το ισραηλινό σχέδιο για την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Γάζα ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κάσπαρ Φέλτκαμπ.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην Γάζα είναι εσφαλμένη κίνηση. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα είναι καταστροφική και χρειάζεται άμεση βελτίωση. Η απόφαση αυτή δεν συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο σε αυτό και δεν θα βοηθήσει επίσης στην επιστροφή των ομήρων».

Ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σήμερα το πρεσβευτή του Ισραήλ στις Βρυξέλλες σχετικά με το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας και την ανάληψη του στρατιωτικού ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βελγικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καθολική του αποδοκιμασία για το σχέδιο, αλλά και για τον συνεχιζόμενο εποικισμό...και την επιθυμία προσάρτησης της Δυτικής Οχθης και δηλώνει ότι θα ζητήσει την ανατροπή της απόφασης.

«Επειτα από την επίσημη επιβεβαίωση από την ισραηλινή κυβέρνηση της πρόθεσής της να περικυκλώσει και στην συνέχεια να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό αποφάσισε να καλέσει το ισραηλινό πρεσβευτή».

Την ανατροπή της απόφασης του ισραηλινού υπυοργείου ασφαλείας ζήτησε με δηλώσεις του στην τηλεόραση ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ