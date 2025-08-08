Πυρκαγιά και στα Μέγαρα - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Συμμετέχουν 57 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 18 οχήματα, καθώς και τρία ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα στην περιοχή Κουμιντρί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές ή σπίτια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην κατάσβεση συμμετέχουν 57 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 18 οχήματα, καθώς και τρία ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.