Φωτιά τώρα στον Πρόδρομο Βοιωτίας - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Η φωτιά καίει αυτήν τη φορά ξερόχορτα, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες, λόγω της ταχύτητας εξάπλωσης του μετώπου.

Ο εφιάλτης του παρελθόντος επανέρχεται στον Πρόδρομο Βοιωτίας, καθώς νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή που είχε τυλιχθεί στις φλόγες τον Αύγουστο του 2023.

Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση και πως «πρόκειται για μία φωτιά η οποία εξερράγη μέσα σε περιοχή που είχε καεί τον Αύγουστο του 2023. Μια περιοχή που έχει ξερόχορτα, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάψει. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι μας προκαλούν προβληματισμό. Αυτός ήταν ο λόγος που ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις».

Ο κ. Ντασιώτης διευκρίνισε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ σε σχετικά μεγάλη απόσταση βρίσκεται και το δάσος του Ελικώνα, το οποίο, προς το παρόν, δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

«Παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα και με πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες, εναέριες και με μηχανήματα που έχουμε διαθέσει, για να αποτρέψουμε κάθε τι που θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ