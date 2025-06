Ιράν: Ουρές χιλιομέτρων στης Τεχεράνη καθώς πολίτες επιχειρούν να φύγουν από την πρωτεύουσα

Κάτοικοι της Τεχεράνης φεύγουν από την ιρανική πρωτεύουσα εν μέσω της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και εν μέσω φόβων για νέες ισραηλινές επιδρομές, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκτός της πρωτεύουσας.

Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά μήκος αρτηριών που οδηγούν έξω από την πόλη δεν οφείλεται σε μαζική έξοδο αλλά σε κακή συντήρηση των αυτοκινήτων.

The amount of people trying to leave Tehran, Iran, is growing. The roads leaving the Iranian capital are absolutely packed in all directions. pic.twitter.com/eIknGIeGSo

