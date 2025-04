Ουκρανία: Τουλάχιστον 34 νεκροί από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Σούμι

Ο πρόεδρος Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:47

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο κατάμεστο από πολίτες κέντρο της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σκότωσε σήμερα τουλάχιστον 34 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100, σύμφωνα νεότερο απολογισμό της ουκρανικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, προκαλώντας την αγανάκτηση των συμμάχων του Κιέβου.

Russians just fired ballistic missiles into the city center of Sumy on the morning of Palm Sunday, while people crowded streets on the way to church services.



An absolute massacre. pic.twitter.com/euxfXgkBk6

— Kyiv Insider (@KyivInsider) April 13, 2025