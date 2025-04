Κύπρος: Πρώτη Συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σκοπός του οργάνου να επικαιροποίησει τη στρατηγική της Κύπρου στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Task Force), σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των εργασιών του θεσμικού αυτού οργάνου, το οποίο καλείται να επικαιροποίησει τη στρατηγική της Κύπρου στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας.

Της συνεδρίας προέδρευσε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία και Πρόεδρος του AI Task Force, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, ο οποίος πραγματοποίησε παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής, για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων. Στην ατζέντα της συνεδρίας περιλήφθηκαν επίσης βασικά θέματα καθοριστικής σημασίας για την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, όπως:

- Παρουσίαση των μελών της Επιτροπής

- Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων του συμβουλίου

- Διαμόρφωση του κοινού οράματος και των στρατηγικών στόχων

- Εισαγωγή και ανασκόπηση της υφιστάμενη ψηφιακή κατάσταση (Situational Analysis)

- Ενημέρωση για τον νέο Κανονισμό της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act)

- Ανάλυση τρόπων επιτάχυνσης της καινοτομίας και της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης αξιοποιώντας το EU AI Act

Συζήτηση & Ανταλλαγή απόψεων:

- Διαχείριση αλλαγής, ΤΝ στην εκπαίδευση

- Η Ωριμότητα της Κυπριακής βιομηχανίας

- Υποδομές για ένα ψηφιακό κράτος με την ΤΝ σαν βασικό πυλώνα για το δημόσια και ιδιωτικό τομέα

- Προετοιμασία δεδομένων για ΤΝ και GDPR, Data spaces

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας, συμφωνήθηκαν οι επόμενες ενέργειες τις Επιτροπής, ούτως ώστε, μέχρι το τέλους του έτους, να ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης, για την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της, ειδικά για την υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Κύπρο.

Η σύσταση της Επιτροπής από το Υπουργικό Συμβούλιο, αντικατοπτρίζει την προσήλωση της Κύπρου στη διαμόρφωση πολιτικής με επίκεντρο τον άνθρωπο, ηθικά θεμελιωμένη και βασισμένη στις ευρωπαϊκές αρχές. Η Επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της καινοτομίας.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

Νίκος Σάββας, Καθηγητή Management Science and Operations και Πρόεδρο Σχολής Management Science and Operations, London School of Economics,

Σάββας Χατζηχριστοφή, Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας και Καθηγητή Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Νεάπολης,

Κωνσταντίνος Δωβρόλης, Διευθυντή Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) Ινστιτούτο Κύπρου, Καθηγητή στη Σχολή Πληροφορικής στο Georgia Institute of Technology,

Σωτήριος Χατζής, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Μαργαρίτα Χλη, Επίκουρη Καθηγήτρια – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου –και– Director του Vision for Robotics Lab στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης,

Δημήτρης Αγγελάκη, Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διευθυντή της Ερευνητικής ομάδας Κβαντικής Οπτικής και Κβαντικής Πληροφορίας, Πολυτεχνείο Κρήτης,

Γιώργος Ζαχαρία, Πρόεδρο ΚΑΥΑΚ, Συνιδρυτής και μέλος ΔΣ εταιρείας Insurify, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,

Νικ Κουνούπιας, Εταίρο και Επικεφαλής του Τμήματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας, δικηγορική εταιρεία Michael Kyprianou,

Νικόλας Μάρκου, Διευθύνων Εταίρο και Διευθυντή Τεχνητής Νοημοσύνης, Electi Consulting,

Orla Ni Chorcora, Αντιπρόεδρο για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, εταιρεία Equinix.

Η συνεδρία έκλεισε με διάλογο και κατάθεση προτάσεων για τα επόμενα βήματα, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ασφαλή, υπεύθυνη και επωφελή εφαρμογή της ΤΝ στην Κύπρο.