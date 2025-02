Ο ιθύνων νους πίσω από την πλέον αμφιλεγόμενη μεταγραφή είναι ο General Manager των Dallas Mavericks, Νίκο Χάρισον, πιθανότατα ο πιο μισητός άνθρωπος αυτή την στιγμή στην πόλη του Ντάλας.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ακόμη το NBA και η παγκόσμια κοινότητα του αθλητισμού, από την είδηση της μεταγραφής του Λούκα Ντόντσιτς από τους Μάβερικς στους Λέικερς και αντίστοιχα την μετακίνηση του Άντονι Ντέιβις στην πόλη του Ντάλας από το Λος Άντζελες.

Η ανταλλαγή άφησε παίκτες, φιλάθλους και μάνατζερ με το στόμα ανοιχτό. Ο ιθύνων νους πίσω από την πλέον αμφιλεγόμενη μεταγραφή είναι ο General Manager των Μαβς, Νίκο Χάρισον, πιθανότατα ο πιο μισητός άνθρωπος αυτή την στιγμή στην πόλη του Ντάλας. Ήταν εκείνος που παρουσίασε το σχέδιο στο αφεντικό της ομάδας Πάτρικ Ντιμόντ, ο οποίος γέλασε όταν ενημερώθηκε, προφανώς αφού κι αυτός εξεπλάγην από αυτά που άκουγε.

— Mavs GM Nico Harrison on owner Patrick Dumont’s initial reaction to idea of trading Luka Doncic to Lakers pic.twitter.com/WLe1tYcWPK

Ωστόσο, ο Χάρισον τον έπεισε πως η ομάδα θα δει μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον με τον Ντόντσις εκτός, μία άποψη με την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων δεν συμφωνεί, αφού ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν εκείνος που πήγε πέρυσι τον σύλλογο στους τελικούς κόντρα στους Σέλτικς μετά από πολλά χρόνια.

Ο Χάρισον κατά γενική ομολογία από τους ειδικούς της αγοράς είναι ένας έξυπνος τύπος. Πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες στη Nike προτού γίνει μέλος των Μαβς, και συνεργάστηκε στενά με μύθους του μπάσκετ όπως οι Μάικλ Τζόρνταν, Κόμπι Μπράιαντ, Τιμ Ντάνκαν και Ντιρκ Νοβίτζσκι.

Μετά το κολέγιο, ο Χάρισον έπαιξε επαγγελματικό μπάσκετ σε αρκετά καλό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να γίνει ποτέ παίκτης του NBA, αφού αγωνίστηκε σε Βέλγιο, Ιαπωνία και τον Λίβανο πριν αποσυρθεί το 2001. Παρόλο που δεν έπαιξε ποτέ στο υψηλότερο επίπεδο, η κατανόηση του παιχνιδιού, τον βοήθησε αργότερα στην καριέρα του όταν ανέλαβε στις διευθυντικές θέσεις.

Το 2002, έπιασε δουλειά στη Nike ως περιφερειακός αντιπρόσωπος. Με τον καιρό, ενώ κατά τη διάρκεια των 19 ετών που δούλεψε στον αθλητικό κολοσσό, ξεχώριζε πάντα για την ικανότητά του να συνδέεται με τους παίκτες, στοιχείο για το οποίο κέρδισε τον σεβασμό στον κόσμο του μπάσκετ.

Φυσικά, υπήρξαν και αποτυχίες, με ένα από τα ίσως μεγαλύτερα λάθη της Nike, να είναι το deal που χάλασε με Στέφ Κάρι το 2013. Στο meeting μεταξύ της εταιρείας και του τότε ανερχόμενου ακόμα παίκτη, στο PowerPoint υπήρξε ένα τυπογραφικό λάθος στο όνομά του που θεωρήθηκε ασέβεια, με αποτέλεσμα ο σημερινός σούπερ σταρ να απογοητευτεί από την αντιμετώπιση που είχε και να στραφεί στην Under Armour, τη φήμη της οποίας εκτόξευσε μέσα σε μία δεκαετία.

Παρά, ωστόσο, αυτή την τρανταχτή αποτυχία, ο Χάρισον παρέμεινε σημαντική φιγούρα στη Nike και οι ομάδες του ΝΒΑ δεν δίστασαν να του κάνουν προτάσεις συνεργασίας. Εκείνος τις απέρριπτε όλες, μέχρι το 2021, όταν ο Μαρκ Κιούμπαν, τότε ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, τον έπεισε να αφήσει τη δουλειά των ονείρων του στη Nike για μια νέα πρόκληση.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 2, 2025